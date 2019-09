Kris Jenner’ın Kim Kardashian’ın korumaları tarafından darp edilmesinin altından ‘Şaka’ çıktı

Bir hafta önce, Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın, Kim'in korumaları tarafından darp edildiği ve boynundan yaralandığı haberleri gündeme oturmuştu. Geçtiğimiz gün yayınlanan Keeping Up with the Kardashians programında her şeyin bir 'Şaka' olduğu ortaya çıktı...