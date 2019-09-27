Kris Jenner’ın Kim Kardashian’ın korumaları tarafından darp edilmesinin altından ‘Şaka’ çıktı

Kris Jenner’ın Kim Kardashian’ın korumaları tarafından darp edilmesinin altından ‘Şaka’ çıktı

Bir hafta önce, Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın, Kim'in korumaları tarafından darp edildiği ve boynundan yaralandığı haberleri gündeme oturmuştu. Geçtiğimiz gün yayınlanan Keeping Up with the Kardashians programında her şeyin bir 'Şaka' olduğu ortaya çıktı...

Geçtiğimiz hafta Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve Kylie Jenner’ın anneleri Kris Jenner’ın, Kimin korumaları tarafından darp edildiği haberi gündeme oturmuştu.

Kim Kardashian’ın korumaları, annesi Kris Jenner, kızının korumaları tarafından darp edilmiş, boynundan yaralanmış ve eve gelen sağlık ekipleri sedyeye alarak, Kris’in boynuna boyunluk takmıştı.

O anda Khloe annesinin yanındaydı ve her şeye bizzat şahit olmuştu. Hemen Kim’i arayıp “Tüm korumaların annemi dövdüler, hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım” diyen Khloe olayın şokunu atlatamamıştı. Acilen eve gelen Kim Kardashian ise, annesini sedyede görünce gözyaşlarına hakim olamamış ve arkadaşına sarılarak ağlamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan, Kardashian ve Jenner ailelerinin yıllardır devam eden televizyon şovu Keeping Up with the Kardashians programında her şeyin bir ‘Şaka’ olduğu ortaya çıktı… Meğer Kris Jenner bir dublör tutarak, kızlarına bir şaka yapmaya karar vermiş. Olayı öğrenen kızları ise bu şaka karşısında ne yapacaklarını şaşırdı!

