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Kristen Bell okullara destek veriyor
Kristen Bell okullara destek veriyor
ABD’li oyuncu Kristen Bell, sosyal medyada hesabında okulların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir kampanya başlattı. Kampanyaya her kesimden destek yağıyor.
Yaşam 17 Aralık 2019 - 10:28

Ünlü oyuncu Kristen Bell, sosyal medya hesabından okullara, öğrencilere ve öğretmenlere destek olmak amacıyla bir kampanya başlattı. 12.5 milyon takipçili Instagram hesabından, okulların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kampanyaya ülkedeki her kesimden destek yağıyor.
‘Karlar’ serisinde seslendirdiği Anna karakteriyle dünya çapında bir hayran kitlesine ulaşan Kristen Bell, şöhretini faydalı işlerde kullanmaya başladı. 39 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından başlattığı ‘Featured Teacher Friday’ (Cuma Gününün Öğretmeni) kampanyası sayesinde, okulların ihtiyaçlarını karşılıyor.
ABD’nin farklı yerlerinden öğretmenler, internet alışveriş devi Amazon üzerinden sınıf ihtiyaçları listesi yapıyor ve Bell de bunu yayınlıyor. Daha sonra takipçileri, gerekenleri satın alıp, okullara gönderiyor. Oyuncu, katıldığı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra bu davranışıyla da örnek oluyor.

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