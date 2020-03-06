Kruvaziyer sezonu korona virüsü tedbirleriyle başladı

Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisiyle gelen çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu 675 turist Kuşadası'na günübirlik olarak giriş yaptı. Bu arada, korona virüsü tehlikesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında gemideki tüm turistler ve mürettebat Kuşadası Limanı içinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kurduğu kontrol noktası ve termal kameralarla taranarak, Kuşadası'na giriş yaptı. Kuşadası Limanı'nı işleten firmanın genel müdürü, “Korona virüsü nedeniyle bazı gemi şirketlerinin Kuşadası’nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz limanlarına yöneldiğini görmekteyiz. 2020 yılında beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapmamız olasıdır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık kısa zamanda sona erer ve turizm hareketlerini kısıtlayan bir unsur olmaktan çıkar” dedi. Kovid-19 ile ilgili Kuşadası Limanı’nda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından tüm tedbirlerin alındığını belirten yetkili, termal kameranın yanı sıra karantina odası ve özel dezenfeksiyon sistemlerinin kurulduğunu kaydetti. (İHA)