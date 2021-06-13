Kuaför, dağcı, şarkıcı…

Muğla Marmaris'te Türk Sanat Müziği severlerin gönlüne taht kuran, ünlü bestekar İrfan Özbakır'ın korosunda solistlik yapıp ünlülerle şarkı söyleyen Zeynep Soyer renkli hayatını anlattı.

Sahneye çıkmadan önce akşam saatlerine kadar 5 yıldızlı otellerde ünlülerin saçlarını da yapan Soyer, aynı zamanda iyi bir dağcı. Türkiye'de yürümediği trekking alanı kalmayan ünlü sanatçı, “Bende müzik sahnede tık diye gittiğimde ancak biter” diyebilecek kadar da şarkı söylemeyi seviyor.

HAYAT DOLU…

“Kısaca Zeynep Soyer'i özetler misin” sorusunu “Müzisyen, kuaför, sporcu, anne ve hayatı yaşamayı çok seven birisi” diye yanıtlayan sanatçı, “Ya sahnede şarkı söylerken, ya da kuaförlük yaparken ölürüm diye düşünüyorum. Başka türlüsünü hayal bile edemiyorum” dedi.

Korolar ve derneklerde yetiştim

1985 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin korosunda haftada 3 gün koroya çıkarak müzik dünyasına adım atan Soyer, “TV programlarına bile çıktık. Ayda 3-4 konser veriyorduk. Marmaris'e 1990'da geldiğimde koro yoktu. Koro grubumuzu kurduk. 4 yıl çalıştık, hiç konser vermedik. Sonra 29 Ekim 1999'da Almanya'ya konser vermeye gittik. Koro ve derneklerde yetiştim” dedi.

Hayata akmayı seviyorum

Marmaris'te Zirve Dağcılık Kulübü ile 20 yılı aşkın süredir yürüyen, dağlara tırmanan, ülkemizde gitmedik yer bırakmayan Zeynep Soyer, “Doğayı takip etmek, baharın uyanışını izlemek çok başka. Artık günlük kıyafetlerim bile spora yöneldi” dedi.

Bisiklete binmeyi de çok seven Soyer, Türkiye'de başlayan “Süslü Bisikletler Organizasyonu'nu Marmaris'e getiren ve 4 yıl boyunca da organizatörlüğünü yapan kişi.

Soyer son olarak, “Gündüz kuaför, akşamları sahne ve hafta sonları da yürüyüş, tırmanma. Hayata akmayı çok seviyorum. Yenileniyorum” dedi.