Küçük bahçesinde başladı, şimdi tohum bankası kuruyor

Çeşitli yerlerden ata tohumu toplamaya başlayan ve bugün 500’ün üzerinde ata tohumu çeşidine ulaşan Sema Işık Günbaş, ata tohumu bankası kurmayı planlıyor.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Sema Işık Günbaş'ın ata tohumlarına merakı çocukluk yıllarına kadar uzanıyor.

Çiftçi bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Günbaş, babasının çiftçiliği bırakarak Konya'ya yerleşmesinin ardından evinin küçük bahçesinde sebze ürünleri yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği ürünlerde çocukluğundaki lezzetleri bulamayan Günbaş, 6 yıl önce ata tohumu toplamaya başladı. 500'ün üzerinde ata tohumu çeşidi toplayan Sema Işık Günbaş, tohum bankası kurmayı planlıyor.

ÇOCUKLUKTAN BAŞLADI

Çocukluğundan beri ekim dikim işleriyle uğraşmayı hayal ettiğini söylen Sema Işık Günbaş şunları söyledi:

“Bir gün marketten aldığım bir domatesin içinde çimlenmiş tohum gördüm. Biz ‘bunları mı yiyoruz' dedim ve araştırmaya başladım. Daha sonra sosyal medyada ata tohumu takas gruplarını gördüm. Oradan bazı ata tohumları alıp ekmeye başladım. Daha sonra evimin bir odasında solucan besleyerek solucan gübresi yapmayı öğrendim. Daha sonra ata tohumunu solucan gübresiyle birleştirdim ve fideler yetiştirmeye başladım. Bahçemde daha çok ekim dikim yaptım. Türkiye'nin 81 ilinde bir araya gelen birçok insanla birlikte elde ettiğimiz tohumlarla Konya'da tohum bankası oluşturmak için uğraşıyoruz.”

Besin değeri yüksek sağlıklı ve lezzetli

Tarım kenti Konya'da atalık tohumları çoğaltmak istediklerini aktaran Günbaş, “Atalık tohumlarımız binlerce yıl öncesinden kuraklık, sel, salgın hastalık gibi birçok felaketten çıkan sağlıklı ve saf tohumlardır. Günümüze kadar kimyasal ilaç kullanılmadan geldikleri için besin değeri yüksek, sağlıklı ve lezzetli ürünler verirler. Meyvelerin ve sebzelerin kokusu, tadı ve lezzeti kendinden sonra gelen nesilde de devam eder. Besinlerimizin geleceğine dair kaygılarımızın arttığı bugün, yönümüzü tohumlara dönmeliyiz” dedi.