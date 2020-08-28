Küçük evler için dekorasyon fikirleri nelerdir?

Herkes evini zevkine göre dekore ederek kendini daha iyi ve mutlu hissetmek ister. Ancak birçok kişinin sorunlarından biri olan odaların standart ölçülerden küçük olması ev dekorasyonunda bazı problemler yaşanmasına neden olabilir. Bununla birlikte küçük eviniz için uygulayabileceğiniz dekorasyon önerilerine dikkat ederek yaşam alanlarının küçüklük sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu sayede evinize şıklık katabilir ve kullanım alanlarını da kolaylıkla çoğaltabilirsiniz. Peki küçük evler için dekorasyon önerileri nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

KÜÇÜK SALONLAR İÇİN ÖNERİLER

Küçük bir salona sahipseniz daha küçük koltuklar, fonksiyonel mobilyalar ve odanızın ölçülerine uygun TV üniteleri daha doğru bir seçim olacaktır. Ayrıca TV ünitelerinin evinizde yer kaplayacağını düşünüyorsanız niş alanlar tercih edebilir ya da televizyonunuzu duvara monte ederek altına eşyalarınızı da koyabileceğiniz küçük bir mobilya kullanabilirsiniz. Küçük bir salonu koyu ve karanlık renkler daha da daraltabilir. Bu nedenle daha açık renkte duvar boyaları ve açık renklerde ki mobilyalarla daha geniş ve ferah bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Orta sehpa seçiminde salonunuzda kullanım alanını kısıtlamayacak boyutlarda, mobil bir orta masa seçimi yapabilirsiniz. Ayrıca orta masanızın alt kısmı çekmeceli veya raflı olursa bazı eşyalarınızı yerleştirebilir ve böylelikle daha fonksiyonel bir salon elde edebilirsiniz. Küçük salonunuzun için seçeceğiniz aydınlatma da oldukça önemlidir. Odanıza uygun ölçülerde daha küçük aydınlatmalar göz yormaz ve salonunuza sade bir şıklık katabilir.

KÜÇÜK MUTFAKLAR İÇİN ÖNERİLER

Küçük mutfaklarda daha küçük ölçülerde mutfak dolabı ve rafları tercih edebilirsiniz. Büyük bir yemek masası yerine daha küçük boyutlarda portatif masalar kullanabilirsiniz. Duvara monte edilerek açılıp kapanan masalar ya da mutfak dolabı içine tasarlanan akıllı masalar kullanabilirsiniz. Mutfakta en gerekli eşyalar dolaplardır. Dolaplarınız eşyalarınız için yeterli gelmiyorsa mutfağınızdaki köşe alanlarda raflar kullanarak mutfağınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

KÜÇÜK EVİNİZ İÇİN ŞU ÖNERİLERİ DE DİKKATE ALMANIZDA FAYDA BULUNUR

Küçük evlerde alan kısıtlığına ek olarak yanlış aksesuar ve mobilyalar odanızı daha kullanışsız olmasına neden olabilir. Bu evlerde büyük ve çok fazla aksesuar kullanmak yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Daha minimal tasarımlar eviniz dekorasyonunda oldukça ideal bir seçimdir. Daha az eşya evinizi daha kullanışlı bir hale getirebilir.

Yükseklikleri bile kullanarak odanızı ustaca dizayn edebilirsiniz. Tek odalı bir ev ya da çocuk odalarında kullanılan kompakt yataklar içerisinde raf, dolap, yatak ve sandık alanı bulunduruyor. Bu sayede odanızı iyi bir şekilde kullanabilirsiniz.

Mutfak ve banyo üzerine inşa edilen asma bir oda da şahane bir fikirdir. Evinizde bu sayede farklı bir depolama alanı oluşturmanız mümkün.