Küçük kızın isyanı: Tayyip dede bizi zehirliyorlar

AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kepçeli yaylasındaki Düzenli Çöp Depolama Sahası’na çöplerin gelişi güzel atılmasına tepki gösteren yöre halkı 25 gündür gece gündüz nöbet tutuyor. Soğuk havaya rağmen çadırlar kurarak çöp kamyonlarının alana çöp dökmesine izin vermeyen vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI HALKLA GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde çöp dökülen alanda inceleme yapan Başkan Güler, çöp depolama alanındaki eksiklerin giderileceğini dile getirse de, vatandaşlar nöbet tutmaya devam edeceklerini söyleyerek, çöp alanının tamamen kaldırılmasını istedi.

KÜÇÜK KIZIN FERYADI

Ülkü Yanık isimli küçük bir kız çocuğu kalabalık halka yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyerek, “Tayyip dede, bizi zehirliyorlar. Derelerimizden akan sudan içenler hasta oluyor. Çöpten toprağa karışan zehir, sebze ve meyvelerimize karışarak bizi hasta ediyor. Biz hasta olmak istemiyoruz. Tayyip dede ve devlet yetkilileri tek umudumuz siz kaldınız. Lütfen sesimizi duyun ve çöpü buradan kaldırın. Tekrar ağaç dikip içinde çocuk parkları olan piknik alanları yapın” dedi.