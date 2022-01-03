Küçük Rabia protez el istiyor

Muş'ta yaşayan Meliha-Mehmet Şancı çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Rabia Şancı'nın (11) doğuştan el ve ayak parmakları yok. Zorluklara rağmen hayata sarılıp, avukat olma hayali kuran Rabia, protez el istiyor.

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Kale Mahallesi’nde yaşayan ve doğuştan el ile ayak parmakları olmayan Rabia Şancı, birçok işini yardım almadan kendisi yapabiliyor. 2 kolu ile kalem tutup yazı yazan Rabia, aynı zamanda okuma azmiyle ailesini de gururlandırıyor.

Cumhuriyet Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Rabia, genellikle evde vakit geçiriyor fakat asla boş durmuyor. Sürekli yazı yazan, resim çizen ve kitap okuyan Rabia’nın en büyük hayali ise üniversiteyi bitirip, avukat olmak.

Yaşamının kolaylaşması için protez ele ihtiyaç duyan Rabia Şancı, “Okulda arkadaşlarım ile iyi bir şekilde vakit geçiriyorum. Derslerime çok çalışıyorum. Hayalim avukat olmak. İnşallah okuyup, avukatlık mesleğini elime alırım. Kendim için daha iyi protez el istiyorum” dedi.

Kızı Rabia’nın çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Mehmet Şancı da “Rabia eğitim-öğretimine çok düşkün olduğu için sürekli ders çalışıyor. Rabia umarım çok sevdiği avukatlık mesleğini yapar” diye konuştu.

Rabia için protez çağrısında bulunan Kale Mahallesi’nin muhtarı Murat Aydın ise “Mahalle halkı olarak Rabia’nın çok istediği iyi bir protez ele kavuşması için dua ediyoruz. İnşallah devletimiz ya da hayırsever vatandaşların yardımı ile ihtiyaç duyulan protez el Rabia’ya verilir” ifadelerini kullandı. (DHA)