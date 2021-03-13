Küçük Tuğçe’den doktor annesine sürpriz

Corona virüsü salgınıyla mücadelede özveriyle çalışıp, ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen sağlık çalışanlarından biri de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümünde görevli Dr. Nalan Yakıcı. Dr. Nalan Yakıcı, corona tedbirleri kapsamında eşi Sait Yakıcı ve kızı Tuğçe’den aylardır ayrı yaşıyor.

Babasının yardımıyla kendi bedenine göre özel tasarlanan filyasyon ekibi tulumu giyinen Tuğçe Yakıcı, aldığı çiçeklerle geldiği hastanede, doktor annesini ziyaret edip, Tıp Bayramı’nı kutladı. Nalan Yakıcı, kızının sürpriziyle gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer sağlık görevlileri de özel ziyaret karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

“TIP BAYRAMI BU YIL BİZİM İÇİN DAHA ANLAMLI”

Kızının sürpriziyle mutluluk duyan Dr. Nalan Yakıcı, “Corona hayatımıza girdiğinden beri ailelerimizden ayrı kalmak zorunda kaldık. Evlerimizi ayırdık, onlara dokunamaz olduk. Sevdiklerimizin sağlıkları söz konusuydu. İlk dönemlerde kızımı hiç göremiyordum. Şimdi aşılandık ve gerekli önlemleri alarak sevdiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Kızım Tıp Bayramı’nı kutlamak için beni ziyarete gelerek sürpriz yaptı. Bu sürpriz bana büyük moral oldu. Tıp Bayramı bu yıl bizim için daha anlamlı. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu” dedi.

“ANNEMİ ÇOK ÖZLEMİŞTİM”

İleride başka virüsler çıkmasından korktuğu için doktor olmak istemediğini anlatan 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı ise “İleride belki daha tehlikeli bir virüs çıkar ve ona yakalanırım diye doktor olmak istemiyorum. Korkuyorum. Aylardır annemden uzakta yaşıyorum. Ona sarılamıyorum. Onu çok özledim. Umarım corona geçer de annemle birlikte eski günlerimize geri döneriz” diye konuştu. (DHA)