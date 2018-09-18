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Küçük yaşta hayat okulundan mezun oldu
Küçük yaşta hayat okulundan mezun oldu
İstanbul Ataşehir'de kağıt toplayan küçük çocuk görenlerin yüreğini dağladı.
Yaşam 18 Eylül 2018 - 12:54

Okula gitmek yerine ekmek parası için bedeninin iki katı büyüklüğündeki kağıt toplama arabasını zorlukla çeken çocuk, çevredekilerin dikkatli bakışları altında gözden kayboldu.

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Yeni eğitim-öğretim dönemi dün başladı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca çocuk okula gidemiyor. DİSK Genel-İş’in 2017’de yayınladığı “Türkiye´de Çocuk İşçi Olmak” adlı rapora göre, ülkede çalışan çocuk sayısı 2 milyona yaklaştı. Ataşehir Küçükbakkalköy’de kağıt toplayan küçük çocuk da onlardan biri.

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Küçük bedeninin iki katı büyüklükte kağıt toplama arabasını zorlukla çeken çocuk, ellerine giydiği işçi eldivenleri ve başına taktığı kep ile hayat okulundan mezun olduğunu kanıtladı. DHA

Son güncelleme: 12:59 - 18.09.2018
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