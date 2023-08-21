Küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler ve çobanlar, hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için yaz dönemini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli yayla ve meralarda geçiriyor.

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Tatvan’ın Kıyıdüzü köyünde yaşayan hayvan sahipleri, havanın ısınmasıyla çıktıkları Nemrut Dağı’nın eteklerindeki yayla ve meralarda sonbahara kadar hayvanlarını otlatıyor.

Sıcak havadan dolayı sürüleriyle geceyi yaylalarda geçiren besiciler ve çobanlar, hem sabah hem de akşam saatlerinde hayvanların sağımı ve su ihtiyaçlarının karşılanması için köye getiriyor.

Su ihtiyaçları giderilen ve kadınlar tarafından sağımı yapılan sürülerin yolculuk sırasında çıkardıkları toz bulutunun gün batımıyla bütünleştiği anlar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, sürülerin zorlu yolculuğunu görüntülemeye çalışıyor.

Koyun sağan kadınlardan Fatma Oğur, AA muhabirine, her gün iki kez hayvanları sağdıklarını söyledi.

Elde ettikleri sütten peynir ve yoğurt yaptıklarını anlatan Oğur, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu dile getirdi.

Besicilerden Nurullah Oğur ise sağımlarını yapmak için sabah ve akşam koyunları Nemrut Dağı eteklerinden köye getirdiklerini belirtti.

Oğur, “Hayvanlarımızla günde ortalama 30 kilometre yolculuk yapıyoruz. Her tarafta sulu tarım yapıldığı için hayvanlarımızı Nemrut Dağı eteklerine götürebiliyoruz” dedi. (AA)