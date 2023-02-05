Kuğulu Park buz tuttu
Ankara'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle şehrin simgelerinde nKuğulu Park'taki havuzun bazı kısımları dondu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü gece saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park’ta bulunan havuz yer yer buz tuttu.
Parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanları, bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suların buz kalıpları oluşturmasıyla daraldı.
Ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı parktaki kuğulardan bazıları havuzda yüzerken bazıları da kıvrılarak vücut ısısını korumaya çalıştı. (DHA)