Kulaçlar, iklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için atıldı

Datça'da 16'ncı Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bu yıl iklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için yapıldı. 17 derece deniz suyu sıcaklığında yapılan maratona 99 erkek, 50 kadın olmak üzere toplam 149 yüzücü katıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taşlık Plajı’nda bugün saat 11.00’de Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan’ın startı ile başlayan maraton, bin 500 metre kısa ve 3 bin metre uzun olmak üzere iki parkurda gerçekleştirildi. Maraton, 15 derece hava sıcaklığı, 17 derece deniz suyu sıcaklığında yapıldı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, “Bu yıl maratonumuzu, iklim krizi ve orman yangınları konusunda farkındalığa katkıda bulunmak için düzenledik. Datça’mızın tanıtımına ve reklam değerine katkı sunmak adına önemsediğimiz bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise “Bu yıldan itibaren organizasyonun, her yıl ocak ayının son cumartesi günü yapılmasına karar verdik. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu sayesinde Datça’mızın sadece yurt içinde değil, dünya genelinde tanıtımına katkı sağlayacağını umut ediyorum” diye konuştu.

16’ncı Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nda dereceye giren yüzücüler ise ‘Uzun Parkur’ erkekler yarışında birinci Emrah Karaboğa, ikinci Mert Acun, üçüncü Mehmet Zeki Özkol oldu. Kadınlarda birinciliği Bengisu Avcı Erdoğan, ikinciliği Zeliha Batay, üçüncülüğü ise Seda Kansuk elde etti.

‘Kısa Parkur’ erkekler yarışının birincisi Emre Özturk, ikincisi Okan Ulaş, üçüncüsü Timuçin Gülaç, kadınlar yarışında ise birinci Yonca Şevval Erdem, ikinci Çilem Çelik, üçüncü Nida Ozdemir oldu. (DHA)



İlginizi Çekebilir İspanyol bakandan iklim krizine karşı 'et yemeyin' çağrısı