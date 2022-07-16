Kulakları tavşana, kuyruğu sincaba benziyor! Kırmızı listedeki tür Türkiye’de görüldü

Sivas'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Aslında tavşanlarla hiçbir alakası olmayan hayvanın tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi var.

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İstanbul’dan Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Nasır köyüne tatile giden İlyas Meral, doğa yürüyüşü yaptıktan sonra dönüş yolunda daha önce hiç görmediği bir canlı ile karşılaştı. Ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi fareye benzeyen canlıyı gören Meral, şaşkınlığını gizleyemedi.

Meral, hayatında ilk kez karşılaştığı hayvanı telefonun kamerası ile kayıt altına aldı. Daha sonra internetten araştırma yapan Meral, gördüğü hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı olduğunu öğrendi.

Arap tavşanları su içmeyen hayvan olarak biliniyor. Bunun yerine, tükettikleri bitki ve böcekler onlara ihtiyaç duydukları hidrasyonu sağlıyor.

İlyas Meral, “Yolun üzerinde bir canlı gördüm. Önce tavşan yavrusu zannettim sonra baktım tavşan değil. Kanguruya benziyor. Fareye de benziyordu. Çok merak ettim. Önce fotoğrafını çektim sonra videosunu. Daha sonra yoldan çekilip ayrıldı ben de eve gittim. Kısa bir araştırma yaptıktan sonra bunun Arap tavşanı olduğunu öğrendim” dedi. (İHA)