Kullanım kılavuzunuza uygun yaşayın bir asrı tamamlayın

Aynı yaşam tarzına sahip iki kişiden birinin yakalandığı hastalığa diğer kişi hayat boyu yakalanmayabiliyor. Siz de hangi hastalıklara genetik yatkın olduğunuzu öğrenip korunursanız, 100 yaşına kadar yaşayabilirsiniz. Konu hakkındaki detayları Dr. Serdar Savaş’tan öğrendik…

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Gen haritanıza kulak verin

Niçin bazı gençler kalp krizi geçirirken, kötü alışkanlıkları olan yaşlılar daha uzun yaşar? Tüm bu sorular aynı yanıtla cevaplandırılabilir. Genetik yapı, her insanı kendine has, özel bir vaka haline getirir. Eğer siz de gen testiyle kendi kullanım kılavuzunuza sahip olur ve buna göre yaşarsanız, uzun ve sağlıklı yaşamla ilgili tüm tüyolara da ulaşmış olursunuz.

Hastalık eşiği

Dr. Serdar Savaş, kişinin bir hastalığa genetik yatkınlığı bulunmasına rağmen, buna uyumlu olmayan bir yaşam tarzı sürüyorsa hastalıkların kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor: “Bu tür durumları, ‘hastalık eşiğinin geçilmesi' olarak tanımlıyoruz. Günümüzde ölümlerin büyük bir bölümünü oluşturan kalp hastalıkları, kanserler bu eşiğin geçilmesi, yani genetik faktörlerin yanında yaşam tarzı ve çevre ile ilgili faktörlerin de bir araya gelmesiyle oluşuyor.”

Yöntem çok basit

Bir kişinin genetik haritasının çıkarılması için kan ve idrar örneği vermesi yeterli. Bu verilere yaşam tarzı analizi de eklenince, uzun, sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler su yüzüne çıkıyor. İnsanlara da bu kurallara uymak kalıyor.