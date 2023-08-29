Kum zambakları koruma altına alındı
Bodrum'da kum zambaklarının bulunduğu alan çitlerle çevrilerek güvenli hale getirildi.
Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, TÜRÇEV Muğla Şubesi Mavi Bayrak Ödülü Plaj Sorumluları, Bodrum’da faaliyet gösteren Mavi Bayrak ödüllü oteller destek verdi.
Belediye ekipleri ve katılımcılar, kum zambaklarının çevresine çitler çekerek daha güvenli hale getirdi.
244 BİN 315 LİRA CEZAİ İŞLEM
Kum zambaklarına zarar verilmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 244 bin 315 lira cezai işlem uygulanacak. (DHA)