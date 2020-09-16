Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL

Kum zambakları eylül-ekim ayları arasında sadece 1 ay kendini gösteriyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan tam 73 bin 747 TL idari para cezası kesiliyor.

Palamutbükü sahilinin sadece 50 metrelik küçük bir bölümünde, deniz kenarındaki taşlık alanlarda her yıl eylül-ekim ayları arasında 1 ay süreyle açan kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından korunuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparanlara, 73 bin 747 TL idari para cezası kesiliyor.

TÜM DÜNYADA KORUMA ALTINDA

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, kum zambaklarının uluslararası sözleşmelerde korunan türler arasında yer aldığını söyledi. Kum zambaklarının kritik seviyede olan türler arasında gösterildiğine dikkat çeken Uslu, bitkinin sadece Türkiye’de değil tüm dünyada koruma altında olan türler arasında olduğunu söyledi.

KOPARILMASI HALİNDE YETKİLİLERE BİLGİ VERİLMELİ

Kum zambaklarını sökenlere ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan 73 bin 747 TL idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri’ne bilgi verilmesini istedi.

Datça’da 20 yıldır balıkçılık yapan çevre gönüllüsü Göksel Şimşek, “Datça’ya 20 yıl önce geldiğimde, kum zambakları doğal ortamlarında insanlarla barışık varlıklarını sürdürüyorlardı. Ancak son 5 yıldır sayıları hızla giderek azalmaya başladı. Turizm arttı, insan sayısı artı, kum zambakları zarar görmeye başladı” dedi. (DHA)