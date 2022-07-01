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Kumdan spor heykelleri festivali

Her yıl Antalya'da yapılan kumdan heykel festivallerinin bir benzeri Çin'de yapılıyor. Kumun sanata dönüştüğü festivalin bu seneki teması spor...

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Kumdan spor heykelleri festivali

Dünya’nın en önemli turizm merkezlerinden Antalya’da yabancı turistlerin de yoğun ilgisini gören kum heykel festivalinin benzerleri dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılıyor.

Çin’in doğusundaki Zhoushan kenti de, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ‘Kumdan Heykeller Festivali’nde konuklarını ağırladı.


Bu yıl, spor müsabakalarının ana tema olarak belirlendiği uluslar arası festivale, 60’tan fazla sanatçı katıldı.
(Depo Photos)

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