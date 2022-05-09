Kumru sınıfı yuva edindi: ‘Nereden geldiğini anlayamadık’

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir ilkokulun sıra dışı öğrencisi var. Sınıfta asılı bulunan projeksiyonu yuva yapan kumru, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

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Darıca’da Aslan Çimento İlkokulu’ndaki 4-D sınıfında, ara tatil dönüşü bir kumrunun projeksiyon cihazı üzerine yuva yaptığı görüldü.

Yuvanın içerisinde 3 tane yumurta olduğunu gören okul yönetimi, yavrular doğana kadar yuvaya dokunmama kararı aldı.



Her gün yuvayı kontrol eden 4-D sınıfı öğrencileri, yavruların yumurtadan çıkması için gün sayıyor.

“ÇOK ŞAŞKINIZ”

Sınıf öğretmeni Erol Yurtseven, “Nisan ayındaki ara tatilden sonra okula döndüğümüzde ders yaparken bir anda sınıfın içerisinde bir kuş uçmaya başladı. Nereden geldiğini anlayamadık. Dolaplara baktık, sınıfı aradık. Daha sonra kuşun sınıfın üst tarafında yuva yaptığını fark ettik. Yuvaya baktığımızda üç tane yumurtası olduğunu gördük. Koruma altına aldık. Akşamları giderken sınıfın pencerelerini açıyoruz. Birkaç gün sonra da eşiyle karşılaştık. Birbirleriyle nöbet değişimi yaparak sırayla yumurtaların üstünde oturuyorlar. İki haftadır da bu süreç devam ediyor. Birkaç gün içerisinde yavruların yumurtadan çıkacağını düşünüyoruz. Çocuklar da merak ediyor. Yavrularını burada nasıl besleyecek? Uçmayı nasıl öğretecek? Doğada olan bir sürecin sınıfımızda olmasına çok şaşkınız” dedi. (DHA)