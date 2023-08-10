Kur farkı onlara yaradı: Hem saçlarını yaptırdı hem de bir hafta tatil yaptı

ABD'de yaşayan bir kadın, TikTok'ta yayınladığı Türkiye videosuyla izleyenleri şaşkınlığa sürükledi. Kuaföre gitmek için Türkiye'ye bir haftalığına tatil planlayan kadın, hem saçlarını yaptırdı hem de bunu, ülkesindeki fiyatlara göre çok daha ucuza mal etti.

Sozcu.com.tr

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27 yaşındaki TikToker Bryn Elise, bir haftalık Türkiye seyahati ve saç kaynağı için 47 bin TL’lik (1.750 dolar) bir para harcarken yaşadığı deneyimden memnun olduğunu ve “buna %100 değdiğini” söyledi. Elise, ABD’deki fiyatların çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Elise videosunda, “ABD’deki kuaförünün fiyatlarını 120 bin TL’ye (4.450 dolar) yükselttiklerini bildiren bir e-postanın” ardından yeni alternatifler aramaya başladığını açıkladı. TikTokker, ilham almak için çeşitli saç fotoğraflarına bakarken Instagram’da beğendiği fotoğrafların çoğunun Türkiye’de yaşayan bir kuaföre ait olduğunu fark etti.

INSTAGRAM’DAN BEĞENDİ

Bunun üzerine kuaföre iletişime geçen genç kadın, istediği tüm işlemlerin yaklaşık 13.500 TL (500 dolar) olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Bunun üzerine çılgın bir karar alan Elise, Türkiye’ye gelmeye karar verdi.



Fiyatları ilk gördüğünde “iletişim sorunu” olduğunu düşündüğünü itiraf eden Elise, ABD’de enflasyonun genel olarak ülkedeki fiyatları artırmasıyla “Türkiye’deki bu düşük fiyatlara” anlam veremedi. Hatta kuaförü “yanlış anladığından” ve ona 27 bin TL (1.000 dolar) borcu olduğundan emindi.

DOLARIN YÜKSELMESİ İŞİNE GELDİ

Toplamda 3 kere saçlarını yaptırmak için gelen Elise, “Saçlarım bana ilk seferinde yaklaşık 550 dolara, ikinci sefer 500 dolara mal oldu ve son gittiğimde fiyatlar 450 dolara düşmüştü. Bunun nedeni, ABD dolarının şu anda Türk lirası karşısında çok güçlü olması.” dedi.

Elise, ABD dolarının mevcut değeri nedeniyle maliyetlerini belirledi ve Türkiye’de bir haftalık bir tatil planlayabildi. Seyahatin toplam maliyeti 1.750 dolar, ABD’deki kuaföründen aldığı 4.450 dolarlık tekliften 2.700 dolar daha azdı.

İstanbul’a gidiş-dönüş biletlerini 21.600 TL (800 dolar) civarında bulduğunu söyleyen kadın, konaklama olarak da Airbnb’de haftada 9.400 TL’ten (350 dolar) daha az bir fiyata İstanbul’da muhteşem daireler olduğunu söyledi.

Yemek fiyatlarının da değişebileceğini ama güzel bir restoranda 270 TL’nin (10 dolar) altında bir yemek yenebileceğini TikTok videosunda açıkladı.

Elise, “Şimdiye kadar üç kez saçımı yaptırmak için Türkiye’ye geldim ve Türk Lirası’ndaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat her zaman biraz farklılık gösteriyor. Aslında her gittiğimde biraz daha ucuzladı.” diyerek seyahatlerinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

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