Ardahan’da nehir taştı, ova göle döndü

Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin debisi yükseldi, Ardahan Ovası göl oldu.

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Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan’ın içinden geçip Gürcistan’dan Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri taştı. Baharın gelmesiyle eriyen karlar ve yağmur yağışları nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası’nı göle çevirdi.

Hakan Fırıncı adlı vatandaş “Ardahan’ın kışı başka, baharı başka bir güzel. Havaların ısınmasıyla Kura Nehri’nin bereketi Ardahan Ovası’na yayılıyor. Bu yıl kış biraz çetin geçti, eski kışları hatırladık. Son iki gündür ise sıcak havanın etkisiyle ve yağan yağmur Kura Nehri’ni taşırdı. Eşim ve çocuklarımla bu eşsiz manzarayı görmek için geldik” diye konuştu.

Bu arada karabatak, martı, leylek, ördek, gri balıkçıl ve çok sayıda kuşun da görüntülendiği suyla dolan alanda bölge halkı hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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