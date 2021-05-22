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Kuraklık endişesi Anadolu’yu sardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde köy sakinleri kuraklık sebebiyle yağmur duası etti, kurban kesip yemek dağıttı.

Güncellenme: 09:20, 22/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Kuraklık endişesi Anadolu’yu sardı

Son yıllarda artan kuraklık Anadolu’daki üreticileri endişelendiriyor… Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde yaşanan kuraklık ve yağmur yağmaması sebebiyle buğday tarlalarındaki ekinin bir kısmı yandı.

Köy halkı kuraklığın artmasından endişe ederek yağmur duasına çıktı. Yağmur duasının ardından adadıkları büyükbaş hayvanı kesen köy sakinleri hayvanın etiyle yemek yapıp dağıttı.

Köy Muhtarı Hasan Kapısız, “Bu sene ekinimizi kış vurdu. Kuraklık oldu. Yağmur duasına çıktık. İnşallah güzel bir yağmur yağar. Herkesin ekininin iyi olmasını temenni ediyorum. Köylüde olmazsa şehirde olmaz derler” dedi. (İHA)

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