Kuraklık vurdu, baraj çöle döndü

Elazığ'da kuraklığın etkili olmasıyla Hamzabey Barajı'nda sular çekildi. Suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kuraklık yıl boyunca etkili oldu. Kuraklıkla birlikte Elazığ’ın birçok noktasının içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajı’nda sular çekildi.

Suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı.

“SON İKİ SENEDİR ÇOK KURAK GEÇİYOR”

Aynı zamanda suların çekildiği alanda hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar, ot ve su bulamadıkları için zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti.

Hayvanlarını otlatan Karacabağ köyü sakinlerinden Melik Orman, “Önceden suyumuz vardı. Yağmur yapmadığından dolayı suyumuz hiç kalmadı. Bu sene çok kurak geçti. Son iki senedir çok kurak geçiyor. Şu an hayvanları sulayacak yer yok” dedi. (İHA)