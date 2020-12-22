Kuraklık vurdu, üretim yüzde 40 azaldı

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, "Normal şartlarda bölgemizde bin 500 ton bal üretimi yapılırken, bu oran kuraklık nedeniyle yüzde 40 kayba neden oldu" dedi.

Havaların mevsim normallerinde gitmesi durumunda arının çok daha verimli olduğuna dikkat çeken Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, şunları söyledi:

* Sadece arı değil, hayvancılık yapan üretici, ekin eken çiftçilerimiz de daha randımanlı bir dönem geçiriyor. Arılar da özellikle mevsimsel olarak belirli dönemlerde salkım oluşturması gerekiyor. Yani arının uzun yaşaması için dinlenmesi lazım. Arı kovandan çok çıktığı zaman 20 ile 40 gün arasında bir ömrü var. Kış aylarında biz 8 ay olarak değerlendiriyoruz bunu ama bölgemizde 8 ayı bırakın kışı hiç bulamıyoruz.

* Bu tip mevsimsel olumsuzluklar arıcılarımızı etkilemektedir. Kurak geçen bu dönemlerde arılar kovandan dışarı çıkıyor, güç kaybediyor. Çıktığı zaman yemeye daha fazla ihtiyacı oluyor, dışarıda bir şey bulamıyor ve bu seferde içerideki balı tüketiyor.

* Bölgemizde bin 500 ton civarında bal üretimi yapıyoruz. Çukurova arıcısı şeker kullanmadığı için organik ballar üretmektedir. Ama, mevsimsel olumsuzluklar, havaların kurak gitmesi arıcıların üretimini çok büyük miktarda düşürmüştür. Yüzde 40 oranda bir üretim kaybı oluşmuş durumda ve şu anda 600-700 ton üretim elde edildi.

* Şu anda arıcılarımız arılardan yeterli anlamda randıman alamamaktalar. Ayrıca mevsimsel anormallikler arılarda güç kaybına neden olmakta, kayıplar oluşmaktadır. (DHA)