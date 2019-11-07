Kuraklıkla mücadelede ‘yağmur suyu’ dönemi

Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı ve sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve HSBC Türkiye iş birliğiyle ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, bugüne kadar 134 ton yağmur suyu hasadı yapıldı. 200 gönüllünün destek verdiği projede, 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesi planlanıyor.

Büyük Menderes Havzası'nda yer alan Aydın'ın Haydarlı Köyü'nde HSBC Türkiye ve WWF Türkiye iş birliğiyle kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımı amacıyla 2019 yılı içinde ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi başlatıldı. Yağmur suyunun varil, havuz, yeraltı gibi ortamlarda biriktirilerek günlük kullanımda, sulamada yeniden kullandırılmasını sağlayan yöntem ile kısa süre içinde 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eşdeğer ya da 4 kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı gerçekleştirildi.

200 GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYOR

2020 yılının ekim ayına kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında yaklaşık 200 HSBC Türkiye gönüllüsü, tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı. HSBC Gönüllülleri, Aydın'ın Haydarlı Köyü'nde düzenli aralıklarla saha çalışması yapmanın yanı sıra, yerel halk, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri için temiz su kaynaklarının korunması ile bireyler tarafından tekrar edilebilir küçük ölçekli önlem ve uygulamalar konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına destek vermeye başladı.

“HAVZA ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRILACAK”

Projenin uygulandığı Aydın Haydarlı Köyü'ne bir saha gezisi düzenlendi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın da katıldığı gezide proje hakkında bilgi veren WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası'nda 10 yıldan uzun süredir su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda çalışıyoruz. Tarım ve sanayinin kaynakları daha verimli kullanması ve ‘su ayak izini' azaltması için bugüne kadar yaptığımız sektörel bilgilendirme ve dönüşüm çalışmalarının yanı sıra tarımsal ve evsel kullanımdan kaynaklanan ‘su ayak izini' azaltmak için HSBC Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir olması itibarıyla bizim için çok kıymetli. Havzadaki diğer çalışmalarımızı tamamlayacak şekilde, bölgedeki tüm paydaşları da yanımıza alarak proje sonunda ortaya çıkacak modelin havza çapında yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

“SOSYOEKONOMİK FAYDA DA SAĞLAYACAK”

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı da yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılmasıyla; yeraltı suyu ve şebeke suyu kullanımı azaltılırken, bölge halkına sosyo-ekonomik faydalar da sağlanabileceğine dikkat çekti. Kervancı “WWF-Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Haydarlı Köyü'ndeki yağmur suyu hasadı modeli ve bilinçlendirme çalışmalarıyla hem bölgenin su ihtiyacını karşılamayı, hem de ekolojik sürdürülebilirlik için tekrar edilebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece banka olarak değil, gönüllü çalışanlarımızın da aktif katılımıyla hayata geçen projenin; ülkemizde çölleşme ve kuraklıkla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum” diye konuştu.