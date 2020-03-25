Kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ceza kesildi

Emniyet ekipleri, Doğanşehir merkezde ikamet eden yaşlı insanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Üç gündür başlanan yaşlıların evlerine ihtiyaç malzemelerini götürme devam ediyor. Üç günde 40 ailenin ihtiyaçları emniyet ekiplerince karşılandı.

“KAYISI BAHÇEMİ İLAÇLASIN”



Yaşlılar, ilginç taleplerde de bulunuyor. Emniyet Müdürlüğüne gelen telefonlardan bir inde yaşlı şahıs, “Madem ben dışarı çıkamıyorum. Ekipleriniz gelsin benim traktörü alın ve kayısı bahçemi ilaçlasın ” taleplerini iletti.

UYARILARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ



Bu arada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı anons araçları sürekli anons yaparak uyarıda bulundular. Anonslarda, “Değerli 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız. Başta siz olmak üzere yakınlarınızın ve tüm vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sizi yasalara uymaya davet ediyoruz. Yasalara Uymayıp sokağa çıkmanız takdirde gerekli yasal işlem yapılacaktır. Evde kalın, sağlıkta kalın. Değerli vatandaşlarımız sokakta sosyal mesafemizi koruyalım. Zaruri olmadıkça evde kalalım, sağlıklı kalalım, güvende kalalım” deniyor. Diğer yandan, yapılan uyarılara rağmen dışarı çıkan 15 yaşlıya, idari para cezası kesildi.(İHA)