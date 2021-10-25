Kurbağalıdere’de su samuru şaşkınlığı

İstanbul Kurbağalıdere'de sudan çıkıp yolun karşısına geçen su samuru görenleri şaşırttı. Arkasından gelen kediye aldırış etmeden yoldan geçen su samuru, bir süre sonra kayalıkların arasında kayboldu.

Sozcu.com.tr

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Kadıköy Kubağalıdere’de geçen günlerde akşam saatlerinde bir su samuru kayalıklardan çıkarak yaya yolunun karşısına geçti. Bu sırada bir kedi, su samurunu takip etti. Su samuru bir süre sonra tekrar suya girerek, gözden kayboldu. Su samurunu görenler, o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Köpeğini dolaştırırken su samurunu gören Nevin Cengiz, şöyle konuştu: “Su samurunu gördüm ancak ne olduğunu anlamadım. Bir anda geçti, geçince ‘Ne büyük bir kedi’ dedim. ‘Nasıl bir şey bu’ demeye kalmadan kayalıkların arasından kayboldu. Bekledik bir süre çıkmadı, ama gördüm. Doğa olayı diyoruz. Hiç ihtimal vermedim. Çünkü burada yunusları çok görüyoruz. Güzel bir şey. Keşke yakalayabilseydim, fotoğraflayabilseydim. İlginçti, güzeldi.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüleri Twitter’da paylaşarak şunları kaydetti: “Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere’deki bu sevimli su samuru da İstanbul'un sakinlerinden biri artık.”

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