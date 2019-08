Kurban Bayramı’nda küçük beslenme hileleri ile kilo almayı engelleyin

Bayramda kilo almak istemiyor ve sağlığınızı önemsiyorsanız bu önerileri mutlaka uygulayın;

Bayramda Misafirliğe Gitmeden Önce Cacık Tüketin

Evden çıkmadan önce cacık, meyve, salata gibi hafif yiyecekler tüketirseniz bol şekerli ve yağlı ikramlara ''hayır'' demeniz daha da kolaylaşacaktır.

Kurban Etini Mutlaka Dinlendirin ve Doymuş Yağlarından Arındırın

Sindirimi en zor besinlerden biri olan kırmızı et, taze tüketildiği takdirde hazımsızlık ve gaz problemlerine yol açar. Mide problemleri yaşamamak için kurban etlerini en az 24 saat dinlendirin ve yağlarından iyice temizleyin. Doymuş yağlarından arındırılmış etlere ekstra yağ eklemeden kavurma veya haşlama olarak tüketin. Kalp ve şeker rahatsızlığınız var ise et miktarını az tutarak yanında mutlaka yeşil bir salata tüketin. Kahvaltıda ise sakın et tüketmeyin.

Zeytinyağlı Sebze ve Salata Ağırlıklı Bayram Sofraları Hazırlayın

Kurban Bayramı'nda et olmazsa olmazınız; fakat az miktar et, bol miktar zeytinyağlı sebze yemekleri, bol yeşillikli ve limonlu ya da yoğurtlu salatalar ile tokluk hissine daha kolay ulaşabilirsiniz.



Şerbetli Tatlılar Yerine Sütlü Tatlılar ve Bitter Çikolata Tercih Edin

Baklava, kadayıf gibi şekerli tatlılar tüketmek yerine şeker oranı az, sütlü tatlıları tercih edin. Misafirlikte ikram edilen çikolata ve şekerlemeleri mutlaka geri çevirin. Çikolataya dayanamayanlardansanız günde sadece 1 küçük kare bitter çikolata tüketin. Çikolata yediğiniz gün ekstra olarak tatlı tüketmeyin.

Günde En Az 2,5 Litre Su Tüketin

Bayram boyunca her saat başı 1 bardak su tüketmek, sindirim sistemini düzenleyerek, mide ağrısı, gaz ve kabızlık sorunları yaşamanızı engeller. Gün boyu aralıklarla ve düzenli su içtiğiniz sürece tokluk hissi sağlayacak ve fazla yemek yemenizi önleyecektir.

Yemekten Sonra Yürüyüşe Çıkın

Bayram boyunca öğleden önce veya akşam saatlerinde mutlaka 45-60 dakika yürüyün. Böylelikle hem kalp sağlığınızı koruyabilir hem de bayram tatilini kilo almadan tamamlayabilirsiniz.

Çay ve Kahve Tüketimini Azaltın

Bayramda hazımsızlık ve mide ağrısı yaşamamak için çay ve kahve tüketiminizi bayram boyunca sınırlandırın. 2 fincan şekersiz kahve, 2 fincan şekersiz çay olmak üzere günde 4 fincanın üzerinde çay-kahve tüketmeyin.