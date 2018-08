Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti nasıl tüketilmeli? İşte püf noktaları…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kasaplar Temsilcisi Rıdvan Keçeci, kurban etlerinin nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi. Kurbanda yaşanan sıkıntılardan birinin etin muhafazası olduğunu hatırlatan Keçeci, ilk kesildiği zaman etin üzerine su tutularak, etin bir saat dinlenmeye alınması gerektiğini söyledi. Etlerin metal tepside, her yanı hava alabilecek şekilde istiflenmesi gerektiğini belirten Keçeci, “Su tutulup, bir saat dinlendirildikten sonra doğranan etler kesinlikle poşetlere ve plastik leğene konulmaması gerekir. Poşet içerisinde dolaba konulan etlerin tamamı bozulur ve kullanılamaz hale gelir” dedi.

‘KULLANACAGINIZ KADARINI PAKETLEYİN'

Etlerin kullanabilecek paketler halinde derin dondurucuya konulması gerektiğine dikkati çeken Keçeci, şu bilgileri verdi:

“Kurban Bayramı günü et fazla olduğu için etler daha uzun vadede kullanılmak üzere derin dondurucular içerisine bırakılmaktadır. Vatandaşlar bunu yaparken ellerinden geldiğince kullanabilecekleri kadar paketler halinde derin dondurucuya koymalıdırlar. Çünkü derin dondurucudan çıkarılan etin aynı gün, aynı saatte kullanılarak bitirilmesi gerekiyor. Eğer sürekli derin dondurucuya bırakılıp, çıkarılma işlemi yapılırsa o et bozulur” diye konuştu. Keçeci, vatandaşlara kurban etlerine hiçbir işlem yapmadan kasaba getirerek işletmelerinin daha sağlıklı olacağı konusunda da uyarıda bulundu. Keçeci, etlerini kavurma yaparak saklayacak olanlardan tuz oranını biraz daha kullanmalarını tavsiye edip, “Ancak, fazlası sağlığa zaralı olan tuzdan ziyade yağını çok kullanmalıyız. Kendi yağı içerisinde kavrulduğu zaman et kararak bozulmaz.”

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

Bayramda beslenmeyle ilgili uyarılarda bulunan diyetisyen Tuğçe Özakçaoğlu Kaltar, obezite, hipertansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalarının et tüketimine dikkat etmesini istedi. Bayramda yeni kesilmiş hayvanların etlerinin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Kaltar, “Dinlenmeyen et sert olacağı için sindirim zorluğuna neden olur. Bu nedenle, kurban etleri hemen tüketilmeyin uygun ortamda biraz saklanmalı. Böylelikle bağırsak ve sindirim sorunları ortadan kalkar” dedi. Sağlık problemleri yaşamamak için bayram sürecinde beslenme ve kurban etlerinin nasıl pişirilip tüketileceğiyle ilgili önerilerini sıralayan Kaltar, şunları kaydetti:

“Etler, haşlama ve ızgara gibi yöntemlerle pişirilmeli. Mangalda, et ile ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak, kömürleşmeye neden olmayacak biçimde ayarlanmalı. Etler kömürleşecek kadar pişirilmemeli ama kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak da tüketilmemeli, iyi pişirilmesine dikkat edilmeli. Kahvaltıyla güne başlanılmalı, gün içinde sık ve az beslenilmeli. Etin yanı sıra sebze ve meyve tüketimine, asitli içeceklerden kaçınıp günde 10- 12 bardak su içmeye özen gösterilmeli. Bayramda tatlı tüketimi de önemli. Tatlı alacaksanız şerbetli olanları değil, sütlü ve meyveli ürünleri tercih etmelisiniz.”