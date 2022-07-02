Kurbanlıklar podyuma çıktı

Türkiye'nin farklı illerinden Kurban Bayramı için İstanbula getirilen kurbanlıkların süslenip podyuma çıkarıldığı yarışmada renkli görüntüler oluştu.

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Sultangazi Belediyesi, kurban pazarında En Güzel Kurbanlık Yarışması düzenledi. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar katıldı. Sahipleri tarafından süslenen kurbanlıklar podyuma çıktı. İzlemeye gelen vatandaşlar telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

5 kişilik jüri tarafından belirlenen ilk üç kurbanlığa ödül verildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada 485 tam puan alan Tokat’tan gelen ‘Babayiğit’ isimli kurbanlık birinci, 475 puanla Çankırı’dan gelen ‘Yarenağası’ isimli boğa ikinci yine Çankırı’dan gelen ve sırtında kalp şekliyle yoğun ilgi gören boğa ise üçüncü oldu.



Jüri üyeleri yarışmada hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, sağlıklı görünümüne, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine, bakımına ve huyuna baktı. Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın takıldı. Ayrıca hayvan sahiplerine hediye takdiminde de bulunuldu.



KUZU HEDİYE

Bir kurban satıcısı Sultangazi Belediyesi’ne hediye ettiği 1 aylık kuzuyu Av. Abdurrahman Dursun’a verdi. Dursun ise, “Kuzumuzu da mansiyon ödülüne layık gördük. Bize hediye edildi. Hep biz hediye ediyorduk. Sultangazi’de bulunan at çiftliğimizde hayvanlarımızın bulunduğu bir alan var. Kuzuyu orada besleyeceğiz zamanı gelince keseceğiz. Yine bir kurban zamanında Sultangazililere hediye edeceğiz” diye konuştu.

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DHA-Genel – Türkiye-İstanbul / Merkez – DHA

2022-07-02 09:25:49