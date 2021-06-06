Küresel iklim mücadelesi

Muğla Bodrum'da yaşayan küresel iklim aktivisti ve grafik tasarımcısı evli, bir çocuk annesi Yasemin Sayıbaş Akyüz (47), 2019 yılında Bodrum'da başlatılan küresel iklim eylemlerinin öncüsü oldu.

Akyüz, yaptığı küresel iklim posterleri, çizimleri ve tasarımları ile ulusal ve uluslararası STK'lara destek verdi. Pandemi döneminde küresel iklim ile ilgili yaşananları anlatan Akyüz, “1.5 yıldır karantina kararları, sokağa çıkma yasakları, ulaşımdaki düşüş, yavaşlayan ekonomi derken karbon salımında ani bir düşüş yaşandı.

Küresel karbondioksit salımı 2020 yılında 2019 yılına göre %7 azaldı. Fakat küresel ısınmanın ana itici gücü atmosferdeki mevcut karbondioksit yoğunluğu. Kısıtlamaların etkisine rağmen bu yoğunluk artıyor. Çünkü halen salıma devam ediyoruz. Atmosfere salınan CO2 ve diğer sera gazlarının bugün geldiği yoğunluğun düşmesi tüm dünyada net sıfır emisyona ulaştıktan sonra zaman içerisinde gerçekleşebilecek” diye konuştu.

Yasemin Sayıbaş Akyüz şöyle devam etti: “Kısıtlamalarla ulaştığımız azaltım değerine iklim krizi ile mücadele için yapacaklarımızla ulaşmamız gerekiyor. Peki bunun için pandemide gibi mi yaşamalıyız? Kesinlikle hayır! Karbon salımında azalmayı sağlayan konulara bakmamız yeterli. Pandeminin en yoğun döneminde karbon salımındaki düşüşün yaklaşık %50'si hava ve karayolu taşımacılığındaki azalmadan kaynaklandı.

İklim krizinin temel tetikleyicisi de fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) kullanılarak yapılan faaliyetler ve elektrik üretimi. Yani biz fosil yakıtları yerin altında bırakıp yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtiğimizde krizle mücadele konusunda önemli bir adım atmış olacağız.”

İkizköy'e destek olalım

Küresel iklim eylemlerine kızı Zeynep Akyüz (14) ile katılan Aktivist Akyüz, “Virüs herkese bulaşabilse de tedaviye ulaşım ve korunma konusunda ciddi eşitsizlikler var. İklim krizinde de benzer bir durumla karşı karşıyayız.

Doğal afetler sosyo-ekonomik düzeyi daha düşük olan kesimleri etkiliyor. Krizin kaynağı kapitalist sistemdeki eşitsizliklerdir. Santrallerden kaynaklı kirlilik yüzünden 45 bin insan hayatını kaybetti.

Dünya kömürü terk ederken Muğla'daki termik santrallerin ve kömür madenlerinin ömrü 25 yıl daha uzatılıyor. Maden sahası Milas İkizköy sınırına dayandı. Ne kömür projelerine ne de ormanlarımızın yok edilmesine izin vermemeliyiz. İkizköy insanca yaşam mücadelesi veriyor. Destek olalım” diye konuştu.