Küresel ısınma ‘Beyaz Kıta’nın imparatoru’nu tehdit ediyor

Küresel ısınma, 18 penguen türünün en büyüğü olan imparator penguenlerin son yıllarda sayısının hızlı bir şekilde düşmesine neden oluyor. Isınma devam ederse 2050 yılında Güney Okyanusu ve Antarktika'daki imparator penguenlerinin sayısının yüzde 26-47 oranında düşmesi bekleniyor.

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Dünyada 650 binin üzerinde bir popülasyona sahip olan tür, dünyanın ısı dengesinin bozulması, sera gazları ve karbon emisyonu, deniz buzlarının erimesi ile yeni bir evrimsel sürece girmek zorunda kalacak.

Bu yıl 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’den giden bilim insanlarının Horseshoe Adası’nda 120 santimetre uzunluğa, 40 kilogram ağırlığa ulaşabilen imparator penguenlere ilişkin gözlemleri, dünya bilim literatürüne çok değerli veriler sundu.

Araştırma sonucunda dünyadaki en güncel imparator penguen kolonilerinin haritası da yayınlandı.

“YAVRU PENGUENLER EBEVEYNLERİN AYAKLARI ÜSTÜNDE GELİŞİYOR”

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nden uzman araştırmacı kaptan yüksek mühendis Sinan Yirmibeşoğlu, Horseshoe Adası’nda daha önce bilimsel kayıtlarda varlığından hiç bahsedilmemiş imparator penguenlerin ayak basmış olmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

İmparator penguenlerinin Antarktika’da yaz ve kış dönemlerinde yaşayan nadir türlerin başında geldiğinin altını çizen Yirmibeşoğlu, “İmparator penguen yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz çok dikkatli bir şekilde yetiştiriliyor. Örneğin buzlu zeminle temas etmeden ebeveynlerinin ayaklarının üzerinde belirli bir büyüklüğe erişene kadar yetiştiriliyor. Boylarının uzamasıyla gençlik ve tüy dökme döneminin başlaması penguenler için çok çok önemli, çünkü tüylerini değiştirerek suya dayanıklı yeni tüylere sahip oluyor ve suya girebilecek hale geliyorlar. Eğer tüy değiştirmeden suya girerlerse bu bir daha sudan çıkamayacakları anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Yirmibeşoğlu, “İklim değişikliğinin sonucu olarak kutup bölgelerindeki buzların hızlı bir şekilde eriyerek yok olduğunu ve kalınlıklarının azaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Deniz buzu üzerinde penguenlerin büyüme dönemlerini geçirmesi gittikçe zorlaşıyor. Günümüzdeki güncel imparator penguen kolonilerin olduğu Antarktika haritasında imparator penguenler neredeyse kıtanın her kıyısında bulunuyor. Avlanmak için Güney Okyanusu içinde yüzlerce kilometre mesafe kat edebilen penguenler yavrulama dönemleri için kolonilerinin bulunduğu bölgelere kaybolmadan geri dönüyor.”

“ON BİN YAVRU BUZUN ERİMESİYLE ÖLDÜ”

TÜBİTAK MAM Başkanı ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy da Beyaz Kıta’daki son gelişmelerden birinin İngiliz araştırmacılar tarafından yapıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Araştırmacılar Avrupa Uzay Ajansı tarafından işletilen Sentinel-2 uydusunun 2022 yılına ait uydu görüntülerini incelerken Bellingshausen Denizi’ndeki Smyley Adası’ndaki koloniye ait on bin yavru imparator penguenin eriyen deniz buzu sonucunda suya düşerek yaşamlarını yitirdiklerini keşfetti. Türk ve İngiliz bilim insanlarının bu gözlemleri gelecekte bizleri daha büyük iklim ve yok olma tehlikelerinin artacağını gösteriyor.” (AA)