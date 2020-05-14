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Kurt Cobain’in gitarı açık artırmada 1 milyon dolara satılacak
Kurt Cobain’in gitarı açık artırmada 1 milyon dolara satılacak
Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain'in gitarı açık artırmaya çıktı. Ünlü ismin MTV Unplugged performansında çaldığı akustik gitarın 1 milyon dolara satılması bekleniyor...
Yaşam 14 Mayıs 2020 - 11:46

Dünyaca ünlü grup Nirvana’nın intihar eden solisti Kurt Cobain’in akustik gitarı açık artıma ile satışa çıktı. MTV Unplugged performansında kullandığı gitarın 1 milyon dolara satılması bekleniyor. Cobain, aakustik-elektrik 1959 Martin D-18E model gitarı, ölümünden sadece 5 ay önce kullanmıştı. Açık artırma 19 Haziran tarihinde ABD’nin Los Angeles şehrinde, Julien’s Auction şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Satışa internet üzerinden katılım da mümkün olacak.