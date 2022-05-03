Kurtarılmış hayvanlar bahçesinde festival zamanı

Marmaris, Bodrum ve Milas'ta, geçen yıl çıkan büyük orman yangınlarında yaralı olarak kurtarılan hayvanların İzmir Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'ndaki bakım ve tedavileri sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı, sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı, şiddet gören, engelli ve kurtarılmış 2 bin 700’ü aşkın hayvana ev sahipliği yapıyor.



Muğla’nın Marmaris, Bodrum ve Milas ilçelerinde, geçen yıl yaşanan orman yangınlarında yaralan hayvanların da burada tedavisi ve bakımı sürüyor. Orman yangınlarında canlıları kurtarmak için gece gündüz sahada görev yaptığını anlatan barınak yöneticisi Sibel Çakır, “Bu süreçte yüzlerce hayvanın kurtarılmasına vesile olduk. Kurtarılan hayvanların 470’i buraya geldi. 470 hayvan içinde bir ineği kaybettik. Onun haricinde tamamı yaşıyor” dedi.

Çakır, “Birçoğunun çok ağır yanıkları vardı. Bazılarının hala vücutlarında komple derileri yok. 1 yıldır tedavileri sürüyor. Sevgimiz yaşadıkları travmaların kalkan gibi önlerinde. Asla onlardan vazgeçmiyoruz. 2021 orman yangınlarında ülkece kan ağladık. Orman yangınlarında o kadar büyük çığlıklar var ki o çığlıklar hala kulağımızda. O yaşadıklarımız halen gözümüzün önünde. Ormandaki bütün hayatı tüketiyoruz. Lütfen içtiğinizi, yediğinizi çöp tenekelerine atın” diye konuştu.

‘İNSAN ŞİDDETİNE UĞRAMIŞ PEK ÇOK HAYVAN GELİYOR’

Çiftlikte şu an 2 bin 700’den fazla hayvanın yer aldığını ifade eden Çakır, “Kanatlılar, tek tırnaklılar, çift tırnaklılar, kediler, köpekler, yaban hayvanları hatta fareler gibi 130 ayrı tür bulunuyor. Bu türler kendi arasında yaklaşık 50 farklı türe daha ayrılıyor. Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı kurtarılmış hayvan çiftliği burasıdır. Burada mücadelemiz bütün hayvanların eşit olduğunu, korunması gerektiğini herkese anlatabilmek. Buraya pek çok hayvan geliyor. İnsan şiddetine uğramış, trafik kazası geçirmiş, taciz mağduru, engelli, güçten düşmüş hayvanlar buraya geliyor. Gönüllülük esasıyla çiftliğe gelip görev yapan arkadaşlarımız oluyor” ifadelerini kullandı.

“YARIN FESTİVAL VAR”

Ramazan Bayramı’nın son günü yani 4 Mayıs’ta çiftlikte kurtarılmış hayvanlar yararına bir festival düzenleneceğini anlatan Çakır, şöyle devam etti:



“7 yaş grubundan 70 yaşa kadar davetlilerimiz var. Çeşitli konser ve farklı organizasyonlarımız olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve bizler hep birlikte bu organizasyonu gerçekleştireceğiz.

Bakıma muhtaç hayvanlara katkı sağlanması için ücretli bir festival olacak. Bu çiftliğin en ünlüsü Ferdinand. İğdere’den Kurban Bayramı’nda kaçıp peşinden yüzlerce insanı koşturup en sonunda Trabzon’da yakalandı. O zaman danaydı şimdi kocaman bir boğa oldu. Gayet sağlıklı ve haşarı. Bıraksak eminim İzmir’den denize atlar ve kim bilir nerden çıkar.” (DHA)