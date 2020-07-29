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“Kurtlar parçalasın” diye dağa bırakılan köpeklere köylüler sahip çıktı
“Kurtlar parçalasın” diye dağa bırakılan köpeklere köylüler sahip çıktı
Bursa'da "kurtlar parçalasın" diye dağda ormana bırakılan onlarca köpeğe köylüler sahip çıkıp ölümden kurtardı.
Yaşam 29 Temmuz 2020 - 10:35

Keles ilçesi Sorgun köyü sakinleri çok güzel bir davranışa imza attı. Köylerinin dağda bulunması, çok sık ormanlık alanlar bulunması sebebiyle buraya çok sayıda köpek “kurtlar tarafından parçalansın” diye atılıyor.

İHA

Köyün ormanlarına atılan 50 tane köpek ölmek üzereyken köylüler tarafından bulundu. Köyde her hane bir köpeği sahiplenerek ölmekten kurtardı. Şimdi köyde her hanenin bir köpeği var. Köyün maskotu olan köpekler köylüler tarafından çok iyi bakılıp seviliyor.

İHA

Köyün ormanlarına 50 tane köpek atıldığını ifade eden Muharrem Ulutaş, “Köyümüze çok sayıda köpek bırakıldı. Köylüler de köpekleri “kurtlar parçalamasın” diye sahip çıktı. Her ev bir köpeği sahiplendi. Köpeklere gözümüz gibi bakıyoruz. Köpekleri ölüme terk etmedik. Gözümüz gibi bakıyoruz” dedi.

İHA

Köylerine atılan köpeği bulduğunu belirten Mehmet Ulutaş, “Hemen alıp eve götürdüm. Şimdi benim yanımda. Gözüm gibi bakıyorum. Ölünceye kadar da bakacağım” şeklinde konuştu. İHA