Kurtuluş Savaşı’nın efsane gemisine madalya veriliyor

TBMM'ye geçen hafta ilginç bir kanun teklifi sunuldu. Zonguldak Milletvekilleri AKP'li Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen ve CHP'li Deniz Yavuzyılmaz ile Ünal Demirtaş'ın ortak imzası ile hazırlanan teklif, Türkiye'de ilk kez cansız bir varlığa İstiklal Madalyası verilmesini öngörüyor. Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz çatışmasının kahramanı “Alemdar” gemisinin İstiklal Madalyası olacak. Halen Ereğli'de bulunan geminin müzeye dönüştürülmesine, Deniz Harp Okulu'nun eski Komutanı Amiral Türker Ertürk öncülük etti. Alemdar'ın kahramanlık hikayesinin, genç nesillere ulaşmasında da önemli katkısı oldu.

ALEMDAR'IN ÖYKÜSÜ

1921 yılının Şubat ayı. Anadolu'daki kurtuluş mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Ankara hükümetinin, Sovyetler Birliği'nden alınacak silah ve cephaneyi taşımak için gemilere ihtiyacı var. Alemdar Haliç'e demirlenmiş ve atıl bekliyor. Mustafa Kemal, Milli Mücadele için bu geminin önce Karadeniz Ereğli'ye, daha sonra Trabzon'a kaçırılmasını planlıyor. Alemdar'ın personeli İstanbul'da ama gemiye yanaşamıyor. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan harp gemileri pusuda. Ama Üsteğmen Ali Dursun, Çarkçıbaşı Osman Muhtar, Serdümenler Recep ve Rıfat, Yağcı Hikmet, Ateşçi Yusuf, Lostromo Ali, Kamarot Salih, Çarkçı Hikmet ve Musevi Kamarot Avram adındaki kahramanlar, gizlice demir alıp Alemdar'ı kaçırarak denize açılıyor. Bu operasyonun başında Çarkçıbaşı Osman Muhtar' var. Peki kim bu Çarkçıbaşı. Yıllar sonra Dışişleri koltuğuna da oturacak olan ve “vuruşarak çekilme” deyimini siyaset literatürüne sokan ünlü Anayasa profesörü Mümtaz Soysal'ın babası… Geminin 2. Süvarisi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu da yabancı değil. Ünlü pop yıldızı Tarkan'ın dedesi… İşte bu kahramanlar, Boğaz'daki düşman gemilerin arasından sessizce süzülüp “Alemdar” ile Karadeniz'e açılıyor. 24 saat sonra da Zonguldak Ereğli'ye ulaşıyor.

İstanbul'da el konuldu

Alemdar 1898'da Danimarka'da 49,5 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde kurtarma amaçlı inşa edilmiş bir romorkör… Kapitülasyonlar nedeniyle, yabancı bir şirket için İstanbul'da çalışırken el konulmuş.

Tonlarca cephaneyi Anadolu'ya ulaştırdı

Alemdar Ereğli'den erzak ve yakıt aldıktan sonra Trabzon'a hareket ediyor. Fakat bir Fransız savaş gemisi önünü kesiyor. Alemdar, ellerinde tüfeklerle sandallara binip denize açılan Ereğli halkı ile birlikte deniz savaşına giriyor. Fransızlar pes ediyor. Bu çatışmada Serdümen Recep, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi oluyor. Alemdar bu olayın ardından görevine devam etti. Trabzon'da 2 top yerleştirildi. Kahraman personeli Sovyet limanlarından aldığı binlerce ton silah ve cephaneyi yurda taşıdı. Kurtuluş Savaşı'nın “Tek deniz çatışmasının kahramanı” oldu ve ‘Gazi' unvanı aldı. 1982'de hurdaya ayrıldı. Yıllar sonra yeniden inşa edildi. 2008'de Amiral Ertürk'ün gayretleri ile müze haline getirildi. Ereğli'de ziyarete açıldı. Şimdi “İstiklal Madalyası” sahibi olacak.