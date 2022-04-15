Kurumaya yüz tutan Gökçedere Göleti’nden iyi haber

Kar ve yağmur yağışlarından sonra Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinin 40 metre derinliğindeki gölet de eski dolu haline yeniden kavuştu.

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Geçen sene yaşanan kuraklıktan etkilenen Gökçedere Göleti’nin suları çekilmiş, kuruma noktasına gelmişti. Bu sene, karların erimesiyle göletin suları yükseldi, debisi arttı.

Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, “Belde içerisinden geçen Pulur Çayı’nın su seviyesi de arttı. Geçen sene ayaklarınızı suya soksanız ayaklarınız ıslanmazdı şimdi coşkulu bir şekilde akıyor. Çayımızın suları farklı kollardan Çoruh’un sularına karışıyor, Çoruh Nehrini besliyor” dedi.

Her gün 30-40 santimetre kadar göletin suyunun yükseldiğini belirten Bakır, “Geçen sene göletimiz tamamen bitme noktasına gelmişti. Bu sene karın fazla oluşu, yağışların bol oluşu göleti doldurdu. 30-40 santimetrenin üzerinde günlük olarak göletin suları yükseliyor, debisi git gide artıyor ve daha da artmaya devam edecek” diye konuştu. (İHA)

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