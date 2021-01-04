Kuruyan barajdan balık kurtarma seferberliği

Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

İstanbul’da da kuruyan Ömerli Barajı’nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Baraj sularının çekilmesiyle baraj tabanında su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintilerinde sazan, kefal, yayın, levrek türlerinde binlerce yavru balık mahsur kaldı. Oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu.

PENDİK BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı gönüllüler ekibi harekete geçti.

Ekipler, su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu binlerce yavru balık kurtarıldı. Öte yandan yavru balıkları kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

“YAVRU BALIKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK”

Barajda yavru balıkların öldüğünü gören Fatih Ağırkan, “Ömerli Barajı’nın kenarında vakit oldukça zaman geçiriyoruz. Baraj suyunun aşırı derecede çekilmesi sonucu öbek adı verilen su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde balık yavrularının öldüğünü gördük. Ekipler ve gönüller olarak yavru balıkları kurtarma çalışması başlattık. Pendik Belediyesi’ne ve Ömerli Barajı gönüllüler ekibine teşekkür ederim. Mahsur kalan on binlerce balığı ölmeden derin sulara bıraktık. Geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi.

“ON BİNLERCE YAVRU BALIĞI DERİN SULARA BIRAKTIK”

Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma ekibinde görev alan Naim İbiş, “Ömerli Barajı’nın Emirli bölgesinin tamamı geçen aylarda suyla doluydu. Suların çekilmesiyle oluşan su birikintilerinde yavru balıklar mahsur kaldı. Mahsur kalan on binlerce yavru balığı, belediye ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla kurtararak derin sulara bıraktık” diye konuştu. (İHA)

