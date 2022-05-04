Kuruyan Kellah Gölü rengarenk oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü suların çekilmesiyle beyaz, mavi ve yeşil renklere büründü.

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Kış mevsiminde yağan yağışların yeterli olmaması sonucu Kellah Gölü’nde suların çekildiği alanlar beyaz tuz tabakasıyla kaplandı.

Kıyı kesimlerindeki beyaz ve mavi gölün orta kısmını kaplayan yeşil tonları da renk cümbüşü oluşturdu.



Görünümüyle dikkat çeken Kellah Gölü’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

“İKLİMSEL OLARAK KÖTÜ BİR DURUM”

Emircan Karaçorlu isimli vatandaş “Buranın kısa bir süre içerisinde tamamen kuruyacağını düşünüyoruz. Görsel olarak güzel ama iklimsel olarak kötü bir durum. Burayı besleyen su kaynağı olmadığı için yağmura ihtiyaç oluyor, yağmur etkisini kaybettiği zaman sıcaklık başlıyor ve kuraklık oluşuyor” dedi. (İHA)