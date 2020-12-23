Kuş cenneti Acıgöl’de kuraklık tehlikesi

Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar sınırları içindeki özellikle flamingolar başta olmak üzere 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan, kuş cenneti olarak bilinen Acıgöl, kuraklıktan büyük oranda etkilendi. 1970 yılına kadar 160 kilometrekare olan göl alanı, zamanla yağışların azılması ve kuraklık nedeniyle 42 kilometrekareye kadar düştü.

Denizli’nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar’ın Dazkırı ve Başmakçı ilçeleri sınırları içinde yer alan Acıgöl, çevresindeki dağlardan gelen kaynaklar, dereler ve yağışlardan besleniyor.

Acıgöl, Türkiye’nin tek, dünyanın ise ikinci büyük, temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzasına sahip. Türkiye’nin sodyum sülfatın yüzde 98’i doğal kaynaklarla karşılanırken, bu miktarın yüzde 90’ı Acıgöl’den sağlanıyor.

Göl yatağından çıkarılan tuz, potasyum, sodyum ve sülfat gibi maddeler çevredeki işletmeler tarafından değerlendirilip, sodyum sülfat, kâğıt, cam, deterjan, tekstil ve benzeri sanayilerde kullanılıyor.

1970 yılına kadar 160 kilometrekare olan göl alanı, zamanla yağışların azalması, içme ve sulama amacıyla kontrolsüz açılan kuyuların da etkisiyle 42 kilometrekareye kadar düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle gölün Başmakçı ve Çardak ilçeleri bölümünde su yer yer 1 kilometreye kadar çekildi.

Kuraklık nedeniyle suları azalan B sınıfı Sulak Alan olarak koruma altında olan ve flamingolar başta olmak üzere göç eden 200’e yakın farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl için tehlike çanları çalmaya başladı.

“TEDİRGİNİZ”

Bölgede çobanlık yapan Hacer Yavuz, “Eskiden göl yolun kenarına kadar geliyordu. Yağışlar azaldı kaynaklar kuruyunca göl çekildi. Otlar bile gözükmezdi. Başta flamingolar olmak üzere çeşitli kuşlar gelirdi. Gölde yüzen kuş türleri olurdu. Şimdi hiçbiri yok, başka yerlere gittiler. Bu yıl yağış neredeyse hiç düşmedi. Yağsa da hafif şekilde yağıp, geçiyor. Biz de bölge halkı olarak bu durumdan tedirginiz” dedi.

Göl yakınındaki Akpınar Mahallesi’nde oturan Ramazan Tekeli de, “Acıgöl eskiden yazın çekilir, kışın dolardı. Yağışlar azalınca iyice çekilmeye başladı. Göl alanı küçülmeye başladı. Göçmen kuşlar da azaldı. Flamingolar da çoktu önceden. Hatta burada yavruluyordu. Artık onlar da gelmiyor” diye konuştu. (DHA)

