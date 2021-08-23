Kuş cenneti Efteni Gölü ziyaretçi akını

Düzce'deki göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen kuş cennetti Efteni Gölü, yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

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Merkeze bağlı Gölormanı köyündeki Efteni Gölü, 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların rotaları üzerinde bulunan Efteni Gölünde göç zamanı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok kuşa rastlamak mümkün oluyor.

Sazlıklar ve göl üzerindeki nilüferler sayesinde görsel şölen sunan Efteni Gölünde, olta balıkçılığına da izin veriliyor. Efteni Gölü’nü duyan ve sosyal medyadan gören yerli ve yabancı turistler, yaz döneminde bölgeye akın ediyor. Özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi ağırlayan Efteni Gölü’nde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

DHA