‘Kuş cenneti Marmara Gölü yok oluyor’

Manisa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen, başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan 421 kuş türünün 101 çeşidine ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde su seviyesi 40 santimetreye kadar düştü. Yağışların yeterli olmaması ve Marmara Gölü'ne su sağlayan Ahmetli Regülatörü'nün faaliyete geçirilmemesi tehlike çanlarını çalmasına sebep oldu.

Salihli ve Akhisar'daki çevreciler, yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nün kurumaması için harekete geçti.

Marmara Gölü kenarında bir araya gelen çevre dernekleri ve çevreciler, ellerindeki ‘Yaşamı Savun', Su Yoksa, Üzümde, Zeytinde Yok', ‘Yaşamımıza, Geleceğimize Sahip çıkalım' yazılı dövizler ile gün geçtikçe kuruyan göle sahip çıkılması çağrısında bulundular.

“GÖL KURUMA NOKTASINA GELDİ”

Gölmarmara Gölü'nün Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin gözbebeği olduğunu vurgulayan Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli, gölün tarımsal sulamanın yanında, çevresindeki mahallelerin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Marmara Gölü'nün Türkiye'de birçok kuş türünü barındıran en önemli göllerden birisi olduğunu ifade eden Değerli, “Bölgedeki tarımsal faaliyete can veren Gölmarmara Gölü, bilinçsizce yapılan uygulamalarla kuruma noktasına geldi. Şehirlerine, doğasına, toprağına, suyuna bir bütün olarak sahip çıkan çevreciler olarak Marmara Gölü'ne sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Marmara Gölü'nü bilinçli olarak kurutup yok etmek mi istiyorlar anlamadık. Eğer Marmara Gölü için acil bir çözüm bulunmazsa, önümüzdeki yaz ayına kadar gölden eser kalmayacak. Bu bir çevre katliamıdır. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“BİNLERCE KUŞ VE BALIKLARIN ÇIĞLIĞINA SES VERİN”

Akhisar Çevre Derneği Başkanı Erdem Boşnak, Marmara Gölü'nün bir çok yerinde su seviyesinin 40 santimetreye kadar gerilediğini ve su seviyesinin her geçen gün daha da düştüğünü dile getirerek, ilgili kurum ve bakanlıkların göle sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Akhisar Çevre Derneği Başkanı Boşnak, göldeki su seviyesinin çekilmesiyle birlikte farklı türdeki binlerce kuşun göle gelmemeye başladığını ve balıkların yaşayamadığını belirterek, “Şuanda kuşlar artık Marmara Gölü'ne göç etmiyor. Balıklar ise suların çekilmesiyle birlikte yeteri oksijen bulamadıkları için ölüyor. Binlerce kuş ve balıkların çığlığına kulak versinler. Ekolojik denge için büyük önem taşıyan Marmara Gölüne gereken önlemi verin ve hayata döndürün. Yarın geç kalmadan, bu olaya seyirci kalmayın, görevinizi yapın” ifadelerini kullandı.

“GÖLÜMÜZ GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLUYOR”

Marmara Gölü'nde yaşanan kuraklıkla 2 yıldır mücadele ettiklerini belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yaslı ise “Fakat sesimizi bir türlü duyuramadık. Gölümüz göz göre göre yok olmaktadır. Gölümüzün bu durama gelmesinin başında ana kaynağı olan Gördes Çayı üzerine baraj yapılması ve yağışların az olmasıdır. Bu saatten sonra yetkililerin bu göl için bir şeyler yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Marmara Gölü yakınında bir araya gelen çevreci dernekleri ayrıca, göle su sağlayan Ahmetli Regülatörü'nün çalıştırılmadığını ve göle su basılmamasından dolayı göldeki su seviyesinin düştüğünü ifade ederek, regülatörün bir an önce çalıştırılması konusunda ilgili bakanlıkları ve kurumlara çağrıda bulundu.