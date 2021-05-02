Kuş cenneti yok olabilir

DÜNYANIN sayılı kıtalararası göç yollarından birinin üzerinde bulunan Hatay, kuş çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri.

Türkiye'de görülen 488 kuş türünden 379'u Hatay'da gözlemlenebiliyor.

Böylece 381 türe ev sahipliği yapan Mersin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Hatay'ın en önemli kuş gözlem noktası ise Samandağ İlçesi sınırlarındaki Milleyha Kuş Cenneti…

Asi Nehri'nin denize karıştığı yerden itibaren, yaklaşık 3 kilometre kuzeye doğru uzanan bölge en çok kuş türü barındıran alanlardan biri. Ancak bu doğa harikası, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya…

AVCILIK VE MOLOZ TEHDİDİ

Bu tehlikeye dikkat çeken Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Uzman Doktor Ali Atahan, “Milleyha Kuş Cenneti, maalesef insan kaynaklı problemler ile yüzleşmektedir. Bu sorunların başında aşırı yoğun ve kaçak avcılık, çöp ve moloz dökümü gibi kötü kullanımlar gelmektedir. Ülkemiz adına oldukça önemli olan ve birçok gözlemciyi de bölgeye çeken kuş türleri, kaçak ve yoğun avcılığın kurbanı olabilmektedir. Son yıllarda artarak devam eden çöp ve moloz dökümleri, kuşların kullanabileceği alanları günden güne kısıtlamaktadır” dedi.

Atahan “Oysa sahanın tamamı koruma statüsüne alınır, insan baskısı ve avcılığa karşı düzenli kontrol edilir ve kuşları rahatsız etmeyecek şekilde ziyaretçi merkezi, kuş gözlem oda/kuleleri ve bilgilendirme tabelaları yapılırsa; bölgenin doğal yaşamına çok önemli katkılar sağlanabilir. Böylece hem ulusal hem de uluslararası kuş meraklılarına ev sahipliği yapacak, turizm kapısı olacak bir alana dönüşüm sağlanabilecektir” ifadelerini kullandı.

GÖRÜLMEMİŞ KUŞ TÜRLERİ TESPİT EDİLDİ

MİLLEYHA Kuş Cenneti'nde daha önce Türkiye sınırları içinde gözlemlenmemiş bazı türler de tespit edildi.

Pasifik incirkuşu, Küçük tarlakuşu, Arabistan toygarı, Çöl çobanaldatanı ve Çizgili gerdanlı kırlangıç bunlardan bazıları. Bölge, Sümsükkuşu, Moğol incirkuşu, Mahmuzlu incirkuşu gibi türler içinse en popüler gözlem alanı. Türkiye'de yaşayan 3 yalıçapkını türünün hepsini (İzmir, Yalıçapkını, Alaca) alanda gözlemek mümkün. İbibik toygarı, Moğol Cılıbıtı ve Akkuyruklu kızkuşu da bölgede kendisini gösteriyor.