Kuş Cenneti’nde düğüne tepki

Türkiye’deki nadir subasar ormanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki Galeriç Ormanı, bir firma tarafından düğün organizasyonlarında kullanılmak üzere süslendi. Sosyal medyada paylaşılan orman içindeki organizasyon hazırlık görüntüleri, doğaseverlerin tepkisini çekti. Tepkiler üzerine devreye giren Samsun Büyükşehir Belediyesi, firmaya uyarı gönderdi. Uyarılar üzerine organizasyon firması, orman içindeki süslemeleri ve sosyal medya paylaşımlarını kaldırdı. Firmaya sadece düğün fotoğrafları çekimi yapılması koşuluyla izin verildiği öğrenildi.

“BURASI DÜĞÜN YAPILACAK YER DEĞİL”

Kuş fotoğrafçısı Hasan Aktürk, “Burası bin yılda bir oluşabilecek cennet köşesi. Normalde bu mevsimlerde yarım metreye kadar su olması ve nilüfer çiçekleriyle donanmış olması gerekirdi. Subasar ormanlarının özelliği de zaten budur. Buraya ilk önce bir kulübe ardından da yürüyüş yolu yapıldı. Bir şeyler yapıldıkça burası kuraklaştı. Burada çok güzel fotoğraflar çekiyorduk. Burası aynı zamanda 35’ten fazla kuş çeşidinin evi konumundadır, fakat şu an burada büyük bir kuraklık mevcut” dedi.

Bölgedeki kuraklığın çözülmesi gerekirken, organizasyonlara bırakılmasının büyük hata olduğunu söyleyen Aktürk, “Burada düğün organizasyonları yapılmaya başlanıyor. Burası bu tarz şeyler için kullanılabilecek bir yer değildir. Burada onlarca ağacı ben yerde görüyorum. Bir şekilde kesilmiş, kırılmış ve yere düşmüşler. Cennet köşemizin geldiği hal bu şekilde. Acilen çözüm bulunması lazım. Burada düğün salonu istemiyoruz” diye konuştu.

“35’TEN FAZLA KUŞ ÇEŞİDİ RAHATSIZ EDİLECEK”

Alanda yapılan çalışmaların hukuka ve akla aykırı olduğunu belirten Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ ise şunları söyledi:

“Kızılırmak Deltası RAMSAR Sözleşmesi ile koruma altına alınan bir alan. Söz konusu düğün organizasyonu ormanın içinde yapılmaması gerekiyor. Para kazanma ve ticarete açma düşüncesi maalesef Türkiye’nin en nadir yerlerinden olan ve korunması gereken alanı ticari faaliyete açmak akıl alır gibi değil. Yıllarca doğa fotoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı yapmış birisiyim şu an bu alana fotoğrafçıların araba ile girmesi dahi yasak. 35’ten fazla kuş çeşidinin olduğu bir alanın bu şekilde rahatsız edilmesi doğal yaşamın bitirilmesi hakikatten akıl alır gibi değil. Şu an ormanda 1 damla su yok. Bu suyun olmaması, sadece kuraklıkla mı izah edilebilir ya da orada yapılan çalışmalarla mı izah edilebilir, sorulması gerekiyor.” (DHA)