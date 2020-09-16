Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kuş cennetinin yeni konukları flamingolar bu yıl erken geldi
Kuş cennetinin yeni konukları flamingolar bu yıl erken geldi
Antalya'nın Demre ilçesinde, dünya cenneti Kekova'ya açılan Çayağzı yolundaki Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi önündeki Noel Baba Kuş Cenneti'nin yeni konukları flamingolar oldu. 4 yıldır kuş cennetine gelen flamingolar bu yıl erken geldi.
Yaşam 16 Eylül 2020 - 11:10

Demre’deki Noel Baba Kuş Cenneti’ne ilk olarak 2016 yılının ekim ayında ilk kez üç flamingo geldi. 2017 yılında bu sayı 6’ya çıktı. 2018 ve 2019 yıllarında ise yine ekim ayı başlarında 3’er flamingo Noel Baba Kuş Cenneti’ne gelerek kışı burada geçirdi.

ERKEN GÖÇTÜLER

Bu yıl ise havanın çok sıcak olmasına rağmen 6 flamingo erkenden Noel Baba Kuş Cenneti’ne geldi. Sıcak havaya rağmen, flamingolar Noel Baba Kuş Cenneti’ne renk kattı. Flamingolar tek olarak, üçlü olarak ve beşli olarak kuş cennetinde gezmeye, beslenmeye başladı. Sıcaktan korunmak için gölge bölgelerde gezip beslenen flamingolar, kuş cennetinin asıl sahiplerinden önce yeni tür olarak alandaki yerlerini aldı.
‘BU YIL ÇOK ERKEN GELDİLER’

Alandaki kuş türleri hakkında daha önceki yıllarda çalışma yapan ve bir kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, “Bu flamingolar önceki yıllarda burada kışlayan bireyler olabilir. Burada yeterli yiyecek buldukları ve rahat ettikleri için bu yıl çok erken geldiler. Çünkü Demre’deki sulak alan güvenli ve yeterli beslenmek için uygun. Büyük ihtimalle mart ayına kadar burada kalacaklardır” dedi.(DHA)

Son güncelleme: 11:12 - 16.09.2020
Etiketler