Kuş klimaya yuva yaptı! İş yeri sahibi 40 derecelik sıcağa rağmen çalıştırmıyor

Mersin'de bir ofisteki klimaya kuş yuva yaptı, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasına rağmen işletmeci Ahmet Ergin yumurtadan kuşlar çıkıp uçana kadar klimasından vazgeçip örnek bir davranış gösterdi.

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Erdemli ilçesinde Ahmet Ergin’in ofisindeki klimaya kuş yuva yapmaya başladı. Ergin bunun üzerine kuşun dışarı yuva yapması için iki tane doğal yuva koydu. Buna rağmen kuş, klimanın üzerine, dal parçaları taşıyarak önce yuvasını tamamladı sonra da yumurtalarını bıraktı.

Ahmet Ergin, “Burada sıcaklık 40 derece. Bu sıcaklığa rağmen de kuşumuzun rahatını, yuvasını bozmamak için sıcaklığa katlandık ve klimamızı 35 gün süreyle servis dışı bıraktık” dedi.

Yavrular çıkıp uçana kadar kuşları ağırlayacaklarını dile getiren Ergin, “İnşallah yavrularını sağ salim çıkarır ve biz onu yolcu ederiz. Yolcu ettikten sonra da klimamızı çalıştırabiliriz. Dışarı da iki tane yuvamız var ama bir türlü oraya gönderemedik, ısrarla klimanın üstünü seçti. Ev tuttu, bizim de misafirimiz oldu” diye konuştu. (İHA)