C vitamini bakımından portakaldan daha güçlü olduğu bilinen kuş üzümü, Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Kuzeybatı Afrika’da yetişir. Bilimsel olarak adı “ribes nigrum” olan kuş üzümü, Grossulariaceae familyasından gelen otsu bir meyvedir. Beyaz renkli çiçekleri ve siyah renkli meyveleri olan kuş üzümü ağacı genellikle 30-40 cm boyutlarındadır. Siyah rengin yanı sıra mor, yeşil ve kırmızı gibi farklı renkte çeşitleri bulunan kuş üzümü, kanser, kalp sağlığı, obezite ve hatta diyabet gibi çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Peki, kuş üzümünün faydaları nelerdir? Kuş üzümü neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kuş üzümü C, B ve A vitaminleri için zengin bir kaynak olup, turunçgillerde bulunan C vitamininden yaklaşık 4 kat daha fazla miktarda C vitamini bulundurur. Pektin, fruktoz ve mineral de içeren kuş üzümünün tohumu, gamma linoleik asit olmak üzere birçok esansiyel yağ asitlerine sahiptir. Ayrıca kuş üzümü yaprakları ve tomurcukları fenolik bileşikler açısından zengindir ve yüzyıllardır bitkisel ilaçlarda kullanılmaktadır. Şimdi, kuş üzümünün faydaları nelerdir? Kuş üzümü neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

KUŞ ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Kuş üzümünün insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Karaciğer güçlendirir.

– Sindirimi düzenler.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Balgam söktürür.

– Güneş yanıklarına karşı cildi korur.

– Cilde parlaklık vererek kırışıkların oluşmasını önler ve aynı zamanda cilt sarkmasının önüne geçer.

– Kabızlık sorununu giderir.

– Kuş üzümü suyu idrar söktürür, böbrek taşlarının oluşumunu engeller.

– Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.

– Hafızayı güçlendirerek Alzheimer riskini azaltır.

– Vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur.

– Antioksidan özellikleri – yaşlanmaya, kansere, kalp hastalıklarına ve iltihaplanmaya neden olan serbest radikallerin hücrelere zarar vermesine engel olur.

– Yorgunluğu giderir.

– İçeriğindeki yüksek demir minerali kansızlığı önlemeye yardımcıdır.

– Menopoz ve ağrılı adet problemlerini hafifletir.

– Topikal olarak yaraları iyileştirmek ve böcek ısırıklarını tedavi etmek için kullanılabilir.