Kuşadası ve Didim’de hijyen seferberliği

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası ve Didim’de hijyen önlemleri de artırıldı. Belediye, normalde 120 bin olan nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 700 bine çıkan Kuşadası başta olmak üzere tatil beldelerinde, hijyen kitleri dağıttı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tatile gelen vatandaşları salgına karşı tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyararak, “Biz tedbirlerimizi aldık, aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” dedi.