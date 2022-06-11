Kuşadası’da festival heyecanı: Hayat Sokakta

Kuşadası Sokak Festivali başladı. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Light in Baylon'un performansı Adalılar'a güzel bir gece yaşattı.

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Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali başladı. Ege'ye ve Kuşadası'na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek kentte 12 Haziran gecesine kadar karnaval havası estirecek olan Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti.

Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ayhan Sicimoğlu, ile birlikte yer aldığı festival yürüyüşü, kentte yaşanacak olan festival coşkusunun ilk sinyallerini verdi.

“TÜRKİYE YENİ BİR FESTİVAL KAZANDI”

Kuşadası Sokak Festivali'nin ilk günü ünlü sokak müziği grubu Light in Babylon konseri ile devam etti. Konser öncesinde konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda bir ilke daha imza atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek “Festivaller kenti Kuşadası olarak yine kendimize yakışanı yapıyor ve modern bir turizm kenti olmanın gereği olarak ‘Kuşadası Sokak Festivali' markasıyla lezzeti, sanatı, müziği ve eğlenceyi sokağa taşıyoruz. Sadece Kuşadası değil, Türkiye yeni bir festival kazandı. Festivalimiz pazar gününe kadar büyük bir keyif içerisinde devam edecek” dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü de, “Kuşadası Sokak Festivali'ni değerli Başkanımız Ömer Günel ve Ayhan Sicimoğlu'nun katılımıyla bugün başlattık. Tüm Kuşadalılar üç gün boyunca bol lezzetli ve eğlenceli günler geçirecek” dedi.

FARKLI KÜLTÜRLERİN KESİŞİMİ

Başkan Ömer Günel'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Light in Babylon ise festivalin açılış coşkusunu zirveye taşıdı. Farklı etnik köken ve kültürden sokak müzisyenlerinin yollarının 2010 yılında İstanbul'da kesişmesinin ardından kurulan Light in Babylon grubu Arap, İran, Türk ve İspanyol ezgileri ile yoğrulmuş birbirinden güzel şarkıları ile festival katılımcılarına müzik ziyafeti yaşattı.