Kuşadası’nda yalnızlar partisi düzenlendi

Kuşadası renkli görüntülere sahne olan 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamalarının ardından 2'nci Geleneksel 15 Şubat Yalnızlar Partisi'ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte bu kez sevgilisi olmayanlar bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

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Kuşadası Belediyesi tarafından Kaleiçi Şafak Sokak’ta düzenlenen Yalnızlar Partisi yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Kuşadalılar DJ performansı eşliğinde çalınan müziklerle dans ederek eğlendi.

Çeşitli lazer gösterilerinin de sergilendiği geceye Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu ile birim müdürleri de katıldı.

Limoncu, ” Sevgililer Günü’nde çok güzel bir kutlama programı düzenleyerek çiftlerimizi mutlu ettik. Sevgilisi olmayanlar için de Yalnızlar Partisi yaptık. Partiye katılan herkese teşekkür ederim” dedi. (İHA)